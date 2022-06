Résultat de la législative à Quintin : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat aux législatives de Quintin pour la coalition LFI-PS-EELV ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Quintin comme dans toute la France. Cet électorat représentait 20,54% des suffrages le 10 avril dernier sur place. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,5% et 2,58% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 28,62% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Quintin.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Quintin ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Quintin ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or à Quintin, Emmanuel Macron avait terminé en première position de la dernière présidentielle avec 33,07% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,54%. Suivaient, avec 17,76%, Marine Le Pen et enfin, à 6,69%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Quintin À Quintin, le taux de participation sera incontestablement un facteur essentiel du scrutin législatif. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique seraient par exemple susceptibles de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Quintin. Lors du second tour de la présidentielle, 21,51% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 20,97% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Quintin en 2017 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? En 2017, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 63,13% au premier tour au sein de Quintin, à comparer avec un taux de participation de 58,7% pour le deuxième round.