Résultat des législatives à Rebais : l'élection 2024 en direct

12:08 - Abstention à Rebais : que retenir des précédentes élections ?

Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 52,92% des inscrits sur les listes électorales de Rebais (Seine-et-Marne) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 52,19% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,59% au premier tour et seulement 60,01% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.