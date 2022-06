Résultat des législatives à Rebais - Election 2022 (77510) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Rebais. La participation représente 44% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne, ce qui représente 652 votants. Aymeric Durox a obtenu 34% des votes. Isabelle Perigault (Les Républicains) et Jean-Philippe Delvaux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décrochent 22% et 17% des votes. Les électeurs des 149 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Rebais ?

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Rebais ( Seine-et-Marne ) seront incités à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 38% des voix au premier tour à Rebais. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 16% des voix. Le choix des votants de Rebais était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 39% des votes.