Résultat de la législative à Réquista : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Réquista sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Réquista. En direct 18:14 - La coalition de par Jean-Luc Mélenchon est arrivée sur la 2e marche la semaine passée à Réquista Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait avec un potentiel de voix de 21,88% à Réquista avant les élections législatives. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 22,55% des suffrages à Réquista dimanche dernier. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Réquista ? Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour, les habitants de Réquista ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé 26,88% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 22,55% des votes. Enfin, la candidature Rassemblement National capte 21,98% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Réquista, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 55,37% des personnes aptes à voter à Réquista s'étaient rendues dans l'isoloir. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,22% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,11% au premier tour, ce qui représentait 1303 personnes. 10:30 - Le député de Réquista sera élu ce soir au terme des élections Ces élections législatives 2022 sont donc relancées à Réquista, avec le 2ème épisode dont l'ouverture a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les finalistes qui bataillent pour devenir député. Les 1647 électeurs de Réquista ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Réquista - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Réquista aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aveyron

Tête de liste Liste Jean-François Rousset Ensemble ! (Majorité présidentielle) Michel Rhin Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Réquista - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Réquista

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Aveyron

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Réquista Michel Rhin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,09% 22,55% Jean-François Rousset (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,15% 26,88% Christophe Saint-Pierre Les Républicains 17,60% 12,98% Jean Christophe Cazorla Rassemblement National 15,53% 21,98% Jean-Marie Daures Divers droite 7,51% 10,14% Lysiane Tendil Reconquête ! 3,36% 2,51% Patrice Miran Ecologistes 2,50% 2,39% Bernard Combes Divers extrême gauche 1,27% 0,57% Thierry Noel Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Réquista Taux de participation 55,41% 55,37% Taux d'abstention 44,59% 44,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38% 2,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,64% Nombre de votants 40 181 917

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Réquista est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes auprès des 1656 habitants de Réquista de la 3ème circonscription de l'Aveyron. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription s'élève à 55% (917 votants). Les électeurs des 118 autres communes composant la 3ème circonscription de l'Aveyron voteront-ils comme ceux de Réquista ? Jean-François Rousset a obtenu 27% des votes au niveau de la ville. Michel Rhin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean Christophe Cazorla (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 23% et 22% des suffrages.

Législatives 2022 à Réquista : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 080 habitants de Réquista (12) seront amenés à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 28% des voix au premier tour à Réquista, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ex-député européen avaient obtenu 22% et 16% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour avec 51% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.