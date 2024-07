Résultat des législatives 2024 à Millau : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 est indéniablement le taux d'abstention. Dans l'agglomération, 32,53% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,68% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 25,49% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,94% au premier tour et 52,48% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Millau ce soir ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Millau ?

17:29 - Millau : enjeux locaux et perspectives électorales

Quel impact auront les habitants de Millau sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,47%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (34,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 8 228 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,69%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,74%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Millau mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,02% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.