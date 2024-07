Résultat des législatives 2024 à Saint-Affrique : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:28 - Participation : quelle différence avec les européennes à Saint-Affrique ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Comme noté dans le post précédent, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives à Saint-Affrique était de 27,22%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 42,12% des personnes aptes à voter à Saint-Affrique avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 41,68% lors des européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Affrique, la participation était de 72,78% lors du 1er round des élections législatives 2024 À Saint-Affrique, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la ville, 72,78% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,58% au sein de la ville, contre une participation de 79,51% au premier tour, c'est-à-dire 4 423 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,62% au premier tour et 56,85% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Affrique ce soir ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Affrique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Affrique regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 992 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 678 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 986 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (61,56%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 290 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,70%, Saint-Affrique est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 49,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 992,99 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Affrique manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.