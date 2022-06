Résultat des législatives à Réquista - Election 2022 (12170) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Réquista

Le résultat des élections législatives 2022 à Réquista est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Aveyron

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Aveyron

Le résultat de l' élection législative à Réquista a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1656 citoyens votant dans la 3ème circonscription de l'Aveyron résidant à Réquista. Ces chiffres ne représentent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 118 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de l'Aveyron. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 55%. Au niveau de la ville, Jean-François Rousset a raflé 27% des votes. Michel Rhin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean Christophe Cazorla (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 23% et 22% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Réquista Michel Rhin Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,09% 22,55% Jean-François Rousset Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,14% 26,88% Christophe Saint-Pierre Les Républicains 17,60% 12,98% Jean Christophe Cazorla Rassemblement National 15,53% 21,98% Jean-Marie Daures Divers droite 7,51% 10,14% Lysiane Tendil Reconquête ! 3,36% 2,51% Patrice Miran Ecologistes 2,50% 2,39% Bernard Combes Divers extrême gauche 1,27% 0,57% Thierry Noel Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Réquista Taux de participation 55,41% 55,37% Taux d'abstention 44,59% 44,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38% 2,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21% 1,64% Nombre de votants 40 182 917

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Réquista sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Réquista ? Dans les 2 bureaux de vote de Réquista, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 15,84% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,43% et 2,12% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 20,39% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Réquista ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Réquista au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Réquista, Marine Le Pen figurait en tête avec 27,76% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,96%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 15,84% et Jean Lassalle à 10,43%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - À Réquista, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'abstention à Réquista. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la présidentielle, 21,78% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 20,89% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure de pousser les citoyens de Réquista (12170) à rester chez eux. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Réquista à l'occasion des élections législatives 2022 ? Au fil des dernières années, les 2 080 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention avait représenté 43,14% au premier tour au sein de Réquista, contre une abstention de 42,54% au dernier round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives à Réquista 9 candidats s'affrontent dans l'unique circonscription de Réquista ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures dans la moyenne du reste du pays. Les 1647 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce premier tour.

Législatives 2022 à Réquista : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 080 habitants de Réquista (12) seront amenés à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 28% des voix au premier tour à Réquista, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ex-député européen avaient obtenu 22% et 16% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour avec 51% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.