Résultat des législatives 2022 à Revigny-sur-Ornain

Le résultat des élections législatives 2022 à Revigny-sur-Ornain est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Meuse

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Meuse

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Revigny-sur-Ornain. Dans la 1ère circonscription de la Meuse, les 1894 habitants de Revigny-sur-Ornain ont opté pour la candidature Rassemblement National. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription résultera de la conduite des électeurs des 244 autres communes qui la composent. Brigitte Gaudineau a collecté 33% des suffrages. Elle ressort devant Bertrand Pancher (Divers droite) et Olivier Guckert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 30% et 16% des votes. Le niveau de l'abstention s'établit à 57% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Meuse.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Revigny-sur-Ornain Brigitte Gaudineau Rassemblement National 30,43% 33,29% Bertrand Pancher Divers droite 30,19% 30,31% Olivier Guckert Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,49% 16,02% Sandrine Raffner Kiefer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,37% 12,80% Arnaud Chapon Reconquête ! 3,56% 2,61% Nathalie Thiébaut-Lamy Ecologistes 1,75% 1,99% Blaise Tymen Divers extrême gauche 1,27% 0,99% Sylvie Mariage Droite souverainiste 1,22% 1,49% Bruno Caille Régionaliste 0,52% 0,50% Melika Bensaid Régionaliste 0,20% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Revigny-sur-Ornain Taux de participation 48,55% 43,29% Taux d'abstention 51,45% 56,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,24% Nombre de votants 36 706 820

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Revigny-sur-Ornain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Quel résultat à Revigny-sur-Ornain pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des enjeux de ces législatives 2022, à Revigny-sur-Ornain comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 14,98% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,78% et 1,47% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 19,23% à Revigny-sur-Ornain pour ces légilsatives. 16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Revigny-sur-Ornain ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir. Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Revigny-sur-Ornain. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or à Revigny-sur-Ornain, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 37,07% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 23,24%. Arrivaient ensuite, avec 14,98%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,49%, Éric Zemmour. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Revigny-sur-Ornain ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Revigny-sur-Ornain ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,64% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 70,38% au premier tour, c'est-à-dire 1 326 personnes. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur le budget des familles serait en mesure d'inciter les habitants de Revigny-sur-Ornain à se désintéresser de l'élection. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Revigny-sur-Ornain ? Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins. En 2017, au moment des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 63,9% au premier tour dans la commune à Revigny-sur-Ornain, à comparer avec un taux d'abstention de 55,36% pour le tour deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Revigny-sur-Ornain La commune de Revigny-sur-Ornain n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 10 candidats se présentent pour cette élection législative à Revigny-sur-Ornain soit autant en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Revigny-sur-Ornain : les enjeux

Comme partout en France, les 2 858 habitants de Revigny-sur-Ornain seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 37% des suffrages au premier tour à Revigny-sur-Ornain, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 23% et 15% des voix. Le choix des électeurs de Revigny-sur-Ornain était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (54% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 46% des voix.