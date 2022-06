Résultat de la législative à Rexpoëde : 2e tour en direct

15:30 - À Rexpoëde, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Dimanche 12 juin pour le 1er round, les électeurs de Rexpoëde ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 32,18% des votes. Elle est arrivée devant les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent respectivement 31,6% et 15,3% des voix.