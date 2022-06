Résultat des législatives à Rexpoëde - Election 2022 (59122) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 à Rexpoëde

Le résultat des élections législatives 2022 à Rexpoëde est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 14ème circonscription du Nord

Le résultat de l'élection législative 2022 à Rexpoëde est tombé. Les électeurs de Rexpoëde votant dans la 14ème circonscription du Nord ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Ces données ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 53 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans la 14ème circonscription du Nord. L'abstention s'établit à 53% des électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative (784 non-votants). Paul Christophe a ainsi rassemblé 32% des suffrages. Il arrive devant Pierrette Cuvelier (Rassemblement National) et Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 32% et 15% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rexpoëde Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,75% 32,18% Pierrette Cuvelier Rassemblement National 28,23% 31,60% Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,03% 15,30% Frédéric Devos Les Républicains 10,68% 12,99% Eric Maerten Reconquête ! 3,92% 2,16% Frédéric Béague Ecologistes 2,92% 1,44% Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche 1,35% 2,31% Pierre Gonzalez Divers gauche 1,14% 1,59% Guillaume Lévecq Droite souverainiste 0,99% 0,43% Participation au scrutin Circonscription Rexpoëde Taux de participation 47,70% 47,49% Taux d'abstention 52,30% 52,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 2,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,14% Nombre de votants 47 418 709

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rexpoëde sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:02 - Du côté de la gauche, les 14,92% de Mélenchon à Rexpoëde observés Les inscrits de Rexpoëde avaient offert 14,92% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,41% et 1,34% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total espéré de 18,67% pour la coalition de gauche. 16:30 - À Rexpoëde, des sondages tout aussi convaincants ? Marine Le Pen avait glané la première position à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Rexpoëde avec 36,28% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 26,27%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,92% et Valérie Pécresse à 4,38%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être chambouler la donne et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Il faut se rappeler que la majorité est tombée à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Rexpoëde ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Rexpoëde, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 21,16% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,12% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale sont de nature à pousser les citoyens de Rexpoëde à se désintéresser du scrutin. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors des législatives 2022 à Rexpoëde ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux de participation s'était hissé à 48,78% au premier tour dans la commune à Rexpoëde, contre un taux de participation de 44,35% pour le second round. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Rexpoëde Si vous êtes toujours indécis concernant les 9 candidats au 1er tour dans la circonscription de Rexpoëde, pas de panique. Les 2 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Rexpoëde : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 021 citoyens de Rexpoëde (59) seront invités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 36,28% des votes au premier tour à Rexpoëde. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,27% et 14,92% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Rexpoëde grâce à 56,97% des votes, cédant donc 43,03% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?