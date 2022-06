Résultat de la législative à Reyrieux : en direct

17:17 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Reyrieux ?

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Reyrieux, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 34,26% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 21,39%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,01% et Éric Zemmour à 9,11%. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives à Reyrieux au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.