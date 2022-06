Résultat des législatives à Richardménil - Election 2022 (54630) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Richardménil. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes parmi les 1983 habitants de Richardménil de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Rachel Thomas a recueilli 36% des votes. Elle ressort devant Barbara Bertozzi Bievelot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thibault Bazin (Les Républicains) qui captent respectivement 20% et 18% des votes. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription découlera des choix des électeurs des 189 autres communes qui la composent. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle s'élève à 52% (954 non-votants).