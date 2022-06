Résultat de la législative à Richwiller : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Richwiller sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Richwiller. En direct 18:15 - La Nouvelle union populaire était arrivée au pied du podium à Richwiller il y a sept jours Le potentiel avant ces législatives à Richwiller pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" culminait à 21,78% dans la commune. Soit la somme des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Richwiller ont pourtant apporté 15,44% de leurs voix au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de l'élection législative. La Nupes avait ainsi terminé troisième. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée au premier tour La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 32,36% des suffrages le 12 juin dernier pour le premier round de l'élection législative. La candidature Rassemblement National recueille 28,11% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 15,44% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Richwiller ? Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des élections législatives ? Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,77% au sein de la commune, à comparer avec une abstention de 23,35% au premier tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? La semaine dernière, 44,34% des électeurs inscrits à Richwiller avaient pris part au scrutin. 10:30 - Les habitants de Richwiller ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les grandes étapes de ce 2ème épisode des législatives 2022 à Richwiller, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Se trouvent en lice les finalistes qualifiés la semaine passée et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de deuxième tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Richwiller - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Richwiller aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Christelle Ritz Rassemblement National Bruno Fuchs Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Richwiller - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Richwiller

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Richwiller Bruno Fuchs (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,17% 32,36% Christelle Ritz (Ballotage) Rassemblement National 25,25% 28,11% Léonie Hebert Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,27% 15,44% Laurent Roth Régionaliste 4,62% 4,02% Sylvain Marcelli Reconquête ! 4,53% 5,33% Anne Gerhart Divers centre 4,34% 4,02% Hugo Tarantola Ecologistes 2,12% 1,78% Pascal Blum Ecologistes 2,10% 2,08% Romuald Lourenço Droite souverainiste 1,67% 2,08% Stephane Barth Ecologistes 1,30% 1,31% Nathalie Mulot Divers extrême gauche 0,75% 1,08% Mireille Karlen-Debève Régionaliste 0,60% 0,69% Guillaume Sevin Divers droite 0,53% 0,93% Dimitri Breiner Divers 0,37% 0,62% Yvan Zill Divers centre 0,35% 0,15% Pascal Beaussart Droite souverainiste 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Richwiller Taux de participation 40,42% 44,34% Taux d'abstention 59,58% 55,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,76% Nombre de votants 38 179 1 323

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Richwiller. Les citoyens des 38 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Richwiller ? La participation représente 44% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Haut-Rhin. Bruno Fuchs a collecté 32% des votes au sein de la localité. Christelle Ritz (Rassemblement National) et Léonie Hebert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 28% et 15% des suffrages.

Législatives 2022 à Richwiller : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Richwiller (68) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 32.2% des suffrages au premier tour à Richwiller, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 28.0% et 16.1% des votes. Le choix des votants de Richwiller était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (52.9% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 47.1% des voix. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ?