Résultat de la législative à Riscle : 2e tour en direct

La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Riscle culminait à 21,25%. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a atteint 21,82% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours à Riscle. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Riscle. Dimanche 12 juin au soir du 1er round des législatives, les citoyens de Riscle ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 39,33% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 21,82% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National ramasse 21,34% des votes.

13:30 - Quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives à Riscle ?

Comment ont voté généralement les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 50,59% des personnes en capacité de participer à une élection à Riscle avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 34,03% au dernier round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au second tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.