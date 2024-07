Résultat des législatives 2024 à Nogaro (32110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Nogaro ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus au niveau national sont encourageants. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 25,8% des voix à Nogaro. Une percée à affiner néanmoins avec les 23,42% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - À Nogaro, des candidats RN favoris ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si on extrapole la progression du Rassemblement national vue lors des dernières élections législatives au niveau national, soit pas moins de 15 points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages conquis par le mouvement à Nogaro s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. De quoi envisager une installation solide du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble la dernière fois Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera ainsi très analysé. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette fois gagner ce scrutin localement. Les législatives de l'époque à Nogaro ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 22,52% dans la commune, alors que les candidats LREM rassembleront 32,13% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Jean-René Cazeneuve (LREM) finalement en tête localement, avec 53,89%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,11%.

20:05 - Jean-Luc Yelma (Rassemblement National) déjà devant avec 37,46% à Nogaro aux législatives Pour le 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Nogaro ont plébiscité Jean-Luc Yelma (Rassemblement National), qui a raflé 37,46% des votes. Jean-René Cazeneuve (Ensemble pour la République) et Pascal Levieux (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 31,51% et 25,8% des votants à l'échelle municipale. Jean-Luc Yelma était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Gers dans son ensemble, avec cette fois 35,71%, devant Jean-René Cazeneuve avec 30,9% et Pascal Levieux avec 27,17%.

19:21 - Résultats à Nogaro : quelles conclusions tirer des taux de participation ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des dernières élections ? Comme stipulé dans le précédent post, la participation lors du 1er tour des législatives à Nogaro a atteint 65,7%, plus forte de 13 points que celle des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 352 personnes en âge de voter à Nogaro, 52,14% avaient effectivement participé au vote, à comparer avec une participation de 53,83% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Nogaro, la participation a atteint 65,7% lors de la première manche des élections législatives 2024 À Nogaro, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif est sans aucun doute le taux de participation. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Nogaro était de 65,7%, dimanche dernier. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,81% au niveau de la ville. La participation était de 76,56% au premier tour, c'est-à-dire 1 016 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,17% au premier tour et 48,92% au deuxième tour.

17:29 - Élections législatives à Nogaro : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Nogaro, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,34%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (47,15%) souligne l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 1869,57 euros par mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,78% et d'une population immigrée de 11,68% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Nogaro mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,27% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.