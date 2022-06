Résultat de la législative à Riscle : en direct

12/06/22 17:17

Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 1 931 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 50,59% des personnes habilitées à voter à Riscle avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 34,03% pour le dernier round.

À Riscle, l'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement modifier la stratégie de vote des citoyens de Riscle (32400). Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,91% au niveau de la commune, contre une abstention de 20,64% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs vivant à Riscle fixeront-ils en première place des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 28% des voix au premier tour à Riscle, devant Marine Le Pen et Jean Lassalle. La présidente du Rassemblement National et le député des Pyrénées-Atlantiques avaient obtenu 23% et 14% des voix. Le choix des citoyens de Riscle était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55% des voix), laissant par conséquent à Marine Le Pen 45% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour avoir la majorité de l'Assemblée nationale ?