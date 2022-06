Résultat de la législative à Rives : en direct

12/06/22 10:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rives sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:58 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives 2022 à Rives La cité de Rives ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 9 candidats se présentent pour cette élection législative à Rives soit autant en moyenne que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures ici même.

Résultat des élections législatives 2022 à Rives

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rives comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Bruno Gattaz Les Républicains Elodie Jacquier-Laforge Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandrine Seror Reconquête ! Sandrine Nosbé Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécile Bène Rassemblement National Odile Rosemberg Droite souverainiste Anaëlle Taddei Ecologistes Claude Detroyat Divers extrême gauche Guillaume Roure Régionaliste

Législatives 2022 à Rives : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Rives seront invités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Les citoyens de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27,7% des voix au premier tour à Rives, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,0% et 20,2% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 54,6% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 45,4% des votes.