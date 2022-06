En direct

19:35 - Pour la gauche, les 15,96% de Mélenchon à Rivières donnent de l'espoir Dans les 2 bureaux de vote de Rivières, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait atteint 15,96% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,8% et 1,76% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 21,52% pour la Nupes.

16:30 - À Rivières, des sondages tout aussi révélateurs ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Rivières dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Rivières, Marine Le Pen se propulsait à la première position avec 30,43% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,11%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 15,96% et Éric Zemmour à 5,01%. Par contre en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Rivières L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Rivières. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,31% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 79,16% au premier tour, soit 1 117 personnes. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à impacter le pourcentage de participation à Rivières.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Rivières aux législatives ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, sur les 1 457 inscrits sur les listes électorales à Rivières, 50,58% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 42,35% pour le deuxième tour.