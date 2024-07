Résultat des législatives 2024 à Montbron (16220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les supporters du Front populaire à Montbron ? Avec plus de 28% des voix au niveau du pays au terme du 1er round des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN ce soir. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,11% des suffrages à Montbron. Un score à comparer néanmoins avec les 17,22% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Montbron La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part d'électeurs grattés par le mouvement à Montbron s'élève par ailleurs à 14 points sur la même période (de 17,47% en 2022 à 31,19% le 30 juin dernier). De quoi annoncer une installation durable du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Montbron Reste désormais à découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Montbron, le RN arrivait aussi à la deuxième place sur le podium, 17,47% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 30,51% pour Sylvie Mocoeur (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (56,74%). Sylvie Mocoeur s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le second tour à Montbron ? Gwenhaël François (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a rassemblé 46,12% des voix à Montbron dimanche 30 juin, lors du 1er tour de l'élection législative. En deuxième place, Caroline Colombier (Rassemblement National) obtenait 31,19%. Enfin, Virginie Lebraud (Nouveau Front populaire) recueillait 17,11% des électeurs. C'est en revanche Caroline Colombier qui devançait ses adversaires, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 42,95% devant Virginie Lebraud avec 25,88% et Gwenhaël François avec 24,52%.

19:21 - Le défi de la participation observé dans le détail à Montbron En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des consultations démocratiques antérieures ? À Montbron, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 a atteint 68,17%, plus élevé que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 615 inscrits sur les listes électorales à Montbron, 52,82% s'étaient en effet rendus aux urnes. La participation était de 53,53% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives à Montbron L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif est indéniablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Montbron était de 31,83%. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 25,29% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,86% au premier tour et 47,45% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles serait capable d'impacter la participation à Montbron.

17:29 - Montbron : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de Montbron mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 23% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,0%. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (34,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 833 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,09%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,51%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montbron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,7% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.