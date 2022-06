Résultat de la législative à Roquecourbe : 2e tour en direct

19/06/22 18:16

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Roquecourbe sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Roquecourbe. En direct 18:16 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé au pied du podium à Roquecourbe il y a sept jours Les électeurs de Roquecourbe avaient concédé 17,8% de leurs voix à la Nouvelle union populaire écologique et sociale le 12 juin dernier, pour la première manche des législatives. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,01%, 2,7%, 3,13% et 1,99% le 10 avril. Ce sont donc 22,83% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Roquecourbe. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Roquecourbe ? Lors du 1er round des élections législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Roquecourbe ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 25,72% des suffrages. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale décrochent respectivement 18,11% et 17,8% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Roquecourbe Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette ville lors des scrutins passés ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1784 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,87% étaient restés chez eux. L'abstention était de 18,78% au premier tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? La semaine dernière, 44,24% des personnes habilitées à voter à Roquecourbe avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Le deuxième round des législatives a lieu à Roquecourbe Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les impétrants finalistes de ce 2ème round dans la circonscription de Roquecourbe, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Roquecourbe - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Roquecourbe aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Tarn

Tête de liste Liste Frédéric Cabrolier Rassemblement National Gérard Poujade Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Roquecourbe - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Roquecourbe

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Tarn

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Roquecourbe Gérard Poujade (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,37% 17,80% Frédéric Cabrolier (Ballotage) Rassemblement National 20,18% 25,72% Muriel Roques-Etienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,29% 18,11% Julie Capo Ortega Divers droite 9,59% 11,83% Etienne Moulin Divers gauche 9,39% 8,85% Roland Gilles Divers droite 5,36% 3,09% Rodolphe Pirès Les Républicains 4,16% 3,70% Stéphane Bardy Reconquête ! 3,34% 3,09% Johann Ricci Divers droite 2,66% 2,47% Patricia Andrieu Ecologistes 2,41% 2,57% Philippe Lapeyre Droite souverainiste 1,43% 1,65% Eric Chavegrand Divers extrême gauche 0,83% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Roquecourbe Taux de participation 53,78% 55,76% Taux d'abstention 46,22% 44,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 1,50% Nombre de votants 45 780 1 002

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Roquecourbe. Le représentant Rassemblement National arrive en première position chez les électeurs votant dans la 1ère circonscription du Tarn et résidant à Roquecourbe. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Roquecourbe. Les habitants de 79 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention s'élève à 44% des citoyens inscrits sur les listes électorales dans la commune pour la 1ère circonscription du Tarn, ce qui représente 795 non-votants. Frédéric Cabrolier a obtenu 26% des votes dans la ville. Il précède Muriel Roques-Etienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Gérard Poujade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 18% et 18% des suffrages.

Législatives 2022 à Roquecourbe : les enjeux