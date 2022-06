Résultat de la législative à Roquetoire : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Roquetoire sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Roquetoire. En direct 18:47 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a 7 jours à Roquetoire ? Le niveau des électeurs du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche sera un des paramètres de ces élections législatives dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 14,21% des suffrages dans la commune le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,59%, 2,53%, 2% et 1,84% en avril. Ce qui, en cumul, donnait un point de départ théorique de 20,96% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Roquetoire. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Rassemblement National à Roquetoire ? La candidature Rassemblement National a obtenu 25,06% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. La candidature Divers gauche obtient 22,04% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 20,81% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Roquetoire demeure l'abstention Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins précédents. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 16,32% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes, contre une abstention de 17,19% au premier tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Dimanche dernier, 43,29% des électeurs à Roquetoire avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - On vote à Roquetoire pour le 2ème round des législatives La cité de Roquetoire ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier sont en lice pour ce deuxième épisode de l'élection législative à Roquetoire. Découvrez le nom du député à partir de 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Roquetoire - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Roquetoire aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais

Résultats des législatives 2022 à Roquetoire - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Roquetoire

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Roquetoire Auguste Evrard (Ballotage) Rassemblement National 27,46% 25,06% Bertrand Petit (Ballotage) Divers gauche 22,54% 22,04% Benoît Potterie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,36% 20,81% Simon Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,75% 14,21% Philippe Caron Union des Démocrates et des Indépendants 5,06% 10,29% Aude Mayaud Reconquête ! 2,35% 2,01% Laura Vandomme Ecologistes 1,82% 1,34% Etienne Zannis Divers extrême gauche 1,27% 2,13% Frédéric Bayard Droite souverainiste 1,26% 0,67% Marie-Denise Sachot Divers droite 1,14% 1,45% Participation au scrutin Circonscription Roquetoire Taux de participation 48,99% 56,71% Taux d'abstention 51,01% 43,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 2,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81% 0,76% Nombre de votants 45 167 925

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Roquetoire. Le candidat Rassemblement National arrache la première position chez les 1631 électeurs inscrits dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais et demeurant à Roquetoire. A l'échelle de la ville, Auguste Evrard a rassemblé 25% des suffrages. Bertrand Petit (Divers gauche) capte 22% des votes. De son côté, Benoît Potterie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 21% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Pas-de-Calais atteint 57%, ce qui représente 925 votants. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Roquetoire. Les électeurs de 54 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Roquetoire : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 989 électeurs de Roquetoire (62) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les électeurs de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 33,0% des votes au premier tour à Roquetoire, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,1% et 14,6% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Roquetoire grâce à 51,7% des voix, cédant ainsi 48,3% des votes à Emmanuel Macron.