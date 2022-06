Résultat de la législative à Roscoff : en direct

12/06/22 11:14

Les résultats des élections législatives 2022 à Roscoff devraient être révélés pas longtemps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra assez vite qui des 11 candidats est qualifié pour le 2nd tour.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Roscoff ( Finistère ) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 40% des voix au premier tour à Roscoff. Le locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 15% et 15% des suffrages. Le choix des votants de Roscoff était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (76% des votes), cédant ainsi 24% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour avoir une majorité de l'hémicycle ?