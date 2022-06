Résultat de la législative à Rouans : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rouans sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rouans. En direct 18:08 - Un premier résultat prometteur pour le bloc de gauche à Rouans La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 32,11% à Rouans avant ces élections légilsatives. Soit la somme des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Rouans ont pourtant livré 34,2% de leurs suffrages à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la 1re manche des législatives 2022. De quoi offrir tout de même la première place à la Nupes. 15:30 - À Rouans, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première position A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faut cependant prendre en compte les spécificités de chaque territoire, comme à Rouans. Avec 34,2% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Rouans à l'occasion du premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 22,08% et 19,83% des suffrages. 13:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Rouans ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Le week-end dernier, 49,89% des personnes en âge de participer à une élection à Rouans s'étaient rendues dans l'isoloir. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation représentait 78,33% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,64% au premier tour, ce qui représentait 1908 personnes. 10:30 - Nouveau jour des élections législatives à Rouans ! Les données de cette 2ème manche des législatives 2022 à Rouans sont simples : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour diminuer l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à Rouans - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rouans aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Yannick Haury Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hélène Macon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Rouans - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rouans

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rouans Hélène Macon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,60% 34,20% Yannick Haury (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,59% 22,08% Bastian Maldiney Rassemblement National 17,67% 19,83% Paul Brounais Divers centre 11,42% 10,04% Alain Le Coz Union des Démocrates et des Indépendants 5,90% 4,94% Laurent Chomard Reconquête ! 3,22% 2,16% Dominique Pilet Divers droite 2,58% 3,03% Alain Avello Droite souverainiste 1,49% 0,95% Annie Hervo Divers extrême gauche 1,33% 0,78% Ulrich Rozier Ecologistes 1,04% 1,04% Maryse Renaudin Régionaliste 0,76% 0,43% Alexandre Moutot Régionaliste 0,41% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Rouans Taux de participation 50,66% 49,89% Taux d'abstention 49,34% 50,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,34% Nombre de votants 65 816 1 185

Le résultat de l' élection législative à Rouans est désormais connu. Au soir du premier tour des législatives, les 2375 habitants de Rouans inscrits dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique ont opté pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'échelle de la localité, Hélène Macon a obtenu 34% des suffrages. Yannick Haury (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bastian Maldiney (Rassemblement National) décrochent 22% et 20% des voix. L'abstention s'élève à 50% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 1 190 non-votants. Le résultat final de la législative au niveau de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique dépendra du comportement de vote des électeurs des 36 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Rouans : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 052 votants de Rouans (44) seront incités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27.7% des votes au premier tour à Rouans, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24.9% et 20.9% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Rouans grâce à 59.5% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 40.5% des suffrages. Les administrés de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?