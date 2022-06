En direct

20:07 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Roujan ? Dans les 2 bureaux de vote de Roujan, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 21,38% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,19% et 1,23% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement obtenir 25,8% à Roujan pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Roujan ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Roujan dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La Nupes s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. A l'issue de la dernière présidentielle, à Roujan, Marine Le Pen avait pu se hisser à la meilleure place avec 32,25% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,1%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 21,38% et Éric Zemmour à 7,75%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Roujan Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Roujan ? La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les électeurs de Roujan (34320). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,15% dans la commune. Le taux d'abstention était de 23,68% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Roujan ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques antérieures. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait représenté 49,85% au premier tour au niveau de Roujan. La participation était de 43,16% au round deux.