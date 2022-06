Résultat de la législative à Rousson : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rousson sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rousson. En direct 18:10 - La Nupes si proche à Rousson La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Rousson culminait à 30,47%. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a cumulé 32,02% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier à Rousson. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Rousson D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Rousson. Lors du 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin, les habitants de Rousson ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 34,32% des suffrages. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec 32,02% et 16,92% des voix. 13:30 - À Rousson, la participation peut-elle encore descendre à l'occasion du 2e tour des législatives ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 4289 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les élections législatives de 2017, parmi les 3359 inscrits sur les listes électorales à Rousson, 49,87% étaient allés voter au premier tour, contre un taux de participation de 41,47% au tour deux. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Les données clés des législatives 2022 à Rousson Pour ce second épisode des élections législatives de 2022 à Rousson, les 4 bureaux de vote (de Mairie à Ecole Élémentaire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3479 électeurs à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Seuls les candidats qualifiés la semaine passée s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultats des législatives 2022 à Rousson - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rousson aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Rousson - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rousson

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rousson Pierre Meurin (Ballotage) Rassemblement National 30,56% 34,32% Arnaud Bord (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,58% 32,02% Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,58% 16,92% Aurélie Wagner Reconquête ! 4,58% 3,58% Jean-Pierre de Faria Divers droite 3,65% 2,91% Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants 3,13% 1,33% Nadine Schuster Ecologistes 2,34% 1,82% Dominique Richard Passieu Divers centre 1,93% 2,06% Jérôme Garcia Divers extrême gauche 1,55% 1,94% Denis Biais Droite souverainiste 1,50% 1,27% Gaël Girard Divers droite 1,38% 0,79% Stéphanie Bienkowski Ecologistes 1,05% 0,91% Stéphane Napoli Divers 0,18% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Rousson Taux de participation 48,35% 47,86% Taux d'abstention 51,65% 52,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,48% Nombre de votants 45 622 1 676

Le résultat de l'élection législative à Rousson a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour la 4ème circonscription du Gard atteint 52%. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 94 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Rousson. Au niveau de la commune, Pierre Meurin a raflé 34% des voix. Arnaud Bord (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 32% des votes. Philippe Ribot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 17% des voix.

Législatives 2022 à Rousson : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,0% des suffrages au premier tour à Rousson, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 20,7% et 16,5% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Rousson avec 61,7% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38,3% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Rousson (30) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.