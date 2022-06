Résultat de la législative à Sailly-lez-Lannoy : 2e tour en direct

En direct

18:40 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon si proche à Sailly-lez-Lannoy Le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,78% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée à Sailly-lez-Lannoy. Ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,4%, 6,95%, 1,74% et 1,58% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 22,67% à Sailly-lez-Lannoy pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée au 1er tour A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle du pays dissimulent des réalités locales compliquées, comme par exemple à Sailly-lez-Lannoy. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 45,69% des voix le 12 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui captent 17,78% et 12,61% des voix.

13:30 - Les chiffres de la participation lors du second tour des législatives, un élément déterminant à Sailly-lez-Lannoy ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation s'élevait à 55,53% des inscrits sur les listes électorales de Sailly-lez-Lannoy au round deux, ce qui représentait 813 votants sur les 1581 personnes inscrites sur les listes électorales. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour.