En direct

20:03 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Sailly-lez-Lannoy ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, à Sailly-lez-Lannoy comme dans toute la France. Cet électorat représentait 12,4% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,95% et 1,74% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 21,09% à Sailly-lez-Lannoy pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Sailly-lez-Lannoy ? La majorité LREM-Ensemble est tombé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Sailly-lez-Lannoy ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Avec 46,52% des votes exprimés, au premier tour à Sailly-lez-Lannoy cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 14,93%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 12,4% et Yannick Jadot à 6,95%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Sailly-lez-Lannoy ? L'une des clés de ces législatives sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Sailly-lez-Lannoy. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 17,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,98% au premier tour. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à éloigner les citoyens de Sailly-lez-Lannoy (59390) des isoloirs.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Sailly-lez-Lannoy ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 62,09% au premier tour au sein de Sailly-lez-Lannoy, contre un taux de participation de 55,53% au dernier round.