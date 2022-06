En direct

19:41 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche à Sainghin-en-Mélantois ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Sainghin-en-Mélantois, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 14,08% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,04% et 1,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc se fixer un total théorique de 22,7% à Sainghin-en-Mélantois pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Sainghin-en-Mélantois, des sondages aussi valables ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Sainghin-en-Mélantois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 41,18% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 16,56%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,08% et Valérie Pécresse à 7,27%. Le président-candidat se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des suffrages en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront probablement modifier ce décor lors des législatives à Sainghin-en-Mélantois, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Sainghin-en-Mélantois ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sainghin-en-Mélantois, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 245 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,02% étaient allées voter. La participation était de 80,0% au premier tour, ce qui représentait 1 796 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient entre autres détourner l'attention des électeurs de Sainghin-en-Mélantois de leur devoir civique.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Sainghin-en-Mélantois ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté habituellement les électeurs de cette localité lors des précédents scrutins ? Lors des dernières législatives, parmi les 2 189 inscrits sur les listes électorales à Sainghin-en-Mélantois, 47,83% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 40,98% pour le second tour.