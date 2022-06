Résultat de la législative à Sainghin-en-Weppes : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainghin-en-Weppes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:03 - Les isloirs ferment à 18 heures à Sainghin-en-Weppes Les clés de ces législatives à Sainghin-en-Weppes sont limpides : la cité ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 8 candidats. Un niveau inférieur à celui du reste du pays. Autre point majeur: les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Sainghin-en-Weppes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sainghin-en-Weppes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Victor Catteau Rassemblement National Manon Stoffel Ecologistes Frédéric Cauderlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ophélie Delneste Nouvelle union populaire écologique et sociale Pierrick Dennequin Droite souverainiste Hugues Sion Reconquête ! Sébastien Huyghe Les Républicains Luc Dubois Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Sainghin-en-Weppes : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31.2% des voix au premier tour à Sainghin-en-Weppes, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 29.0% et 16.0% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sainghin-en-Weppes grâce à 54.8% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 45.2% des voix. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il faire confiance à cette ville pour remporter la majorité à l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Sainghin-en-Weppes (Nord) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.