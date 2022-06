Résultat de la législative à Saint-Affrique : en direct

17:15 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Saint-Affrique ?

Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Affrique ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 25,24% des voix à Saint-Affrique, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 18,72% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,69% (contre 22%).