Résultat des législatives 2024 à Réquista (12170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les orphelins du Front populaire observés La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste une inconnue dans cet épilogue. Au premier tour, l'ensemble a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Réquista, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 24,08% des votes dans la localité. Un chiffre en progression en comparaison des 22,55% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Réquista Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'on a vu un peu plus de 14 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Réquista semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - La majorité vainqueur aux dernières législatives à Réquista Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections de l'Assemblée au niveau local. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Réquista, contrairement à 2022 ? Le RN ne convainquait pas en revanche à Réquista il y a deux ans, lors des législatives, avec 21,98% au premier tour, contre 26,88% pour Jean-François Rousset (La République en Marche). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (55,74% contre 44,26% pour LFI-PS-PC-EELV). Jean-François Rousset conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Grâce à 43,84% des bulletins de vote, Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Réquista, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour des élections législatives. En seconde place, Jean-François Rousset (Ensemble pour la République) ramassait 29,14%. A la troisième position, Richard Bouigue (Front populaire) décrochait 24,08% des votants. Pierre-Antoine Fevre était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Aveyron dans son ensemble, avec cette fois 35,46%, devant Jean-François Rousset avec 32,45% et Richard Bouigue avec 28,81%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Réquista ? L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. À Réquista, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 28,43%, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait en effet 42,73% des inscrits sur les listes électorales de Réquista, à comparer avec une abstention de 41,36% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Réquista, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives 2024 sera un élément décisif Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Réquista ? Dans la ville, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 71,57%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,22% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 79,11% au premier tour, soit 1 303 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,37% au premier tour. Au second tour, 50,36% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Réquista aujourd'hui ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres ramener les citoyens de Réquista dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections à Réquista : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des législatives à Réquista comme dans toute la France. Avec ses 10,24% d'agriculteurs pour 1 961 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 149 entreprises, Réquista est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 15,42% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,88% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1899,2 €/mois, la ville désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Réquista montre l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.