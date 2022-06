Résultat de la législative à Saint-Alban-de-Roche : en direct

17:07 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Alban-de-Roche ?

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Alban-de-Roche ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 634 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,2% au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ?