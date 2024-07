Résultat des législatives 2024 à Corbelin (38630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Corbelin, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Corbelin, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,97% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 20,37% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Corbelin Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très observé. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer, si les reports de voix sont favorables, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le RN aux élections législatives à Corbelin ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence regardé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Corbelin ? Le Rassemblement national réalisait déjà un très bon démarrage à Corbelin au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Nathalie Germain qui se classait en pôle position au premier tour avec 31,58% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 50,30%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,70%.

20:05 - Déjà 48,92% pour le RN à Corbelin aux élections législatives D'après les projections en nombre de sièges diffusées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'arroger pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Thierry Perez (Rassemblement National) a rassemblé 48,92% des voix à Corbelin dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour de l'élection législative. Marjolaine Meynier-Millefert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Joëlle Richol (Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 22,7% et 18,97% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Thierry Perez accumulant cette fois 42,83%, devant Joëlle Richol avec 25,43% et Marjolaine Meynier-Millefert avec 22,19%.

19:21 - Corbelin : forte participation aux législatives 2024 L'analyse des précédentes élections permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 27,45% au 1er tour des législatives 2024 à Corbelin, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 43,41% des électeurs de Corbelin (38). L'abstention était de 50,87% en 2019. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives à Corbelin ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute le taux d'abstention. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 27,45%. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 20,4% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,95% au premier tour et 51,03% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Corbelin ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient susceptibles de pousser les habitants de Corbelin (38630) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux de Corbelin : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Corbelin, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 1 157 logements pour 2 325 habitants, la densité de la commune est de 185 habitants par km². Ses 162 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 700 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,2%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 34,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,7%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 157 euros/an. Corbelin manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.