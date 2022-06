Résultat de la législative à Saint-Alban : en direct

12/06/22 11:07

Les habitants de Saint-Alban (31140) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 25,8% des votes au premier tour à Saint-Alban. La finaliste défaite de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,1% et 22,2% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 53,4% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,6% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois.