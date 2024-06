Résultat des législatives à Saint-Amé : l'élection 2024 en direct

12:09 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Saint-Amé

Au cours des dernières années, les 2 201 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 60,38% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Amé (Vosges) avaient participé au vote. La participation était de 57,03% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,51% au premier tour et seulement 48,25% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Amé pour les législatives 2024 ? Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 644 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,2% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 81,93% au second tour, soit 1 347 personnes.