Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Amé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Vosges

Le résultat de la législative à Saint-Amé est publié. La candidature Divers droite arrache la première place chez les 1653 électeurs votant dans la 3ème circonscription des Vosges et habitant à Saint-Amé. Dans la commune, Christophe Naegelen a réuni 49% des suffrages. Il est suivi par Béatrice Pierrat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pierre François (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 17% et 17% des suffrages. Les citoyens des 40 autres communes rattachées à la 3ème circonscription des Vosges voteront-ils comme ceux de Saint-Amé ? L'abstention atteint 47% des électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Amé Christophe Naegelen Divers droite 47,21% 49,42% Pierre François Rassemblement National 18,10% 16,55% Béatrice Pierrat Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,68% 17,13% Stéphanie Villemin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,72% 12,70% Anne-Caroline Erb Reconquête ! 2,25% 1,75% Marina Collin Duparcq Droite souverainiste 1,39% 1,17% Stéphanie Bailly Divers extrême gauche 0,87% 0,82% Félix Zirgel Régionaliste 0,78% 0,47% Participation au scrutin Circonscription Saint-Amé Taux de participation 50,97% 52,51% Taux d'abstention 49,03% 47,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 0,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,35% Nombre de votants 32 591 868

Législatives 2022 à Saint-Amé : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,1% des votes au premier tour à Saint-Amé, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de chez Rothschild et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28,4% et 16,7% des voix. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour grâce à 51,3% des voix face à Marine Le Pen (48,7%). Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les 2 187 habitants de Saint-Amé seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.