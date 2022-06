Résultat de la législative à Saint-André-des-Eaux : 2e tour en direct

19/06/22 11:48

Les résultats définitifs des législatives 2022 à Saint-André-des-Eaux seront théoriquement dévoilés dans la foulée de la fermeture des 5 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et dénouement devrait advenir dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-André-des-Eaux est tombé. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription électorale découlera des choix des électeurs des 25 autres communes qui la composent. Veronique Mahé a engrangé 23% des votes. Elle devance Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bertrand Plouvier (Les Républicains) qui décrochent dans l'ordre 22% et 16% des votes. Le taux d'abstention atteint 50% des électeurs inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 7ème circonscription de la Loire-Atlantique, ce qui représente 2 735 non-votants.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33,9% des suffrages au premier tour à Saint-André-des-Eaux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et celui qui fut le 3e homme de la dernière élection avaient obtenu 21,3% et 15,4% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-André-des-Eaux avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 63,9% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36,1% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se fier à cette commune pour acquérir la majorité de l'hémicycle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-André-des-Eaux ( Loire-Atlantique ) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France.