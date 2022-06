En direct

19:02 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Saint-André-des-Eaux ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 15,37% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Saint-André-des-Eaux en avril. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,17% et 1,52% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement atteindre 23,06% à Saint-André-des-Eaux pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-André-des-Eaux ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-André-des-Eaux. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or à l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Saint-André-des-Eaux, Emmanuel Macron accostait en première position avec 33,9% des voix, devant Marine Le Pen à 21,29%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 15,37% et Éric Zemmour à 7,62%. En revanche en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-André-des-Eaux Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-André-des-Eaux ? La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des ménages pourraient potentiellement priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-André-des-Eaux (44117). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 19,07% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 19,43% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Le score de l'abstention aux législatives, un élément déterminant à Saint-André-des-Eaux ? Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté généralement les citoyens de cette agglomération lors des consultations politiques antérieures ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 53,94% au premier tour au niveau de Saint-André-des-Eaux, à comparer avec un taux de participation de 44,28% pour le deuxième round.