Résultat de la législative à Saint-Aubin-le-Cloud : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Aubin-le-Cloud sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Aubin-le-Cloud. En direct 18:44 - Des législatives prometteuses à Saint-Aubin-le-Cloud pour le bloc des Insoumis La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait se fixer un total théorique de 26,36% à Saint-Aubin-le-Cloud avant le premier tour des élections législatives. Soit le total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Aubin-le-Cloud, les voix qui se sont finalement accumulées sur le bloc de gauche le 12 juin pour la législative étaient pourtant de 22,45% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Saint-Aubin-le-Cloud ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Saint-Aubin-le-Cloud. Grâce à 25,55% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Aubin-le-Cloud dimanche 12 juin lors du 1er round de l'élection législative. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent dans l'ordre 22,45% et 19,94% des votes. 13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors du second tour des législatives à Saint-Aubin-le-Cloud ? Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round et 55,4% en 2012. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Pendant les dernières législatives, 55,13% des personnes habilitées à voter à Saint-Aubin-le-Cloud avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,86% pour le round numéro deux. 10:30 - Le député de Saint-Aubin-le-Cloud sera élu ce soir Ces législatives 2022 sont donc relancées à Saint-Aubin-le-Cloud, avec la 2e manche en cours depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les finalistes sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1345 inscrits de Saint-Aubin-le-Cloud ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Aubin-le-Cloud - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Aubin-le-Cloud aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Aubin-le-Cloud - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Aubin-le-Cloud

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Aubin-le-Cloud Bastien Marchive (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 25,55% François Charron (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 22,45% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 17,13% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 19,94% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 5,61% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 4,14% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 3,25% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 1,92% Participation au scrutin Circonscription Saint-Aubin-le-Cloud Taux de participation 51,11% 52,65% Taux d'abstention 48,89% 47,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 3,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,99% Nombre de votants 46 473 706

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Saint-Aubin-le-Cloud. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1341 électeurs de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres demeurant à Saint-Aubin-le-Cloud. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 57 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription législative atteint 53%, ce qui représente 706 votants. Bastien Marchive a accumulé 26% des voix au sein de la localité. Il est suivi par François Charron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Dorothée Champeau (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 22% et 20% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Aubin-le-Cloud : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Saint-Aubin-le-Cloud seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? Le président des Français sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33.1% des votes au premier tour à Saint-Aubin-le-Cloud, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et celui qui fit office de troisième homme lors de la dernière élection avaient obtenu 23.4% et 17.6% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Aubin-le-Cloud grâce à 60.9% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 39.1% des suffrages.