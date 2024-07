Résultat des législatives 2024 au Tallud (79200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire convoités La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion rejoindra le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, cette bascule va obligatoirement influencer ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle du pays dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives au Tallud. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Ecologistes, qui était en pôle position au premier tour, avec 37,59% des bulletins. Mais attention : il faut se souvenir que la gauche était défaite au second tour il y a deux ans puisque c'est Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui l'emportait

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national au Tallud lors des législatives ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections législatives localement, comme au niveau national. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs conquis par les lepénistes au Tallud s'élève par ailleurs à 13 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Assez pour annoncer une implantation solide du parti sur place, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir au Tallud Il s'agit désormais de savoir si l'évolution des scores au second tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Les législatives à l'époque au Tallud donneront en revanche l'avantage, au premier tour, aux candidats LFI-PS-PC-EELV qui récolteront 34,82% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. Au deuxième tour,c'est encore Delphine Batho qui cumulera le plus de suffrages, avec 53,57% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,43%.

20:05 - Les chiffres avant le second tour, un révélateur pour les législatives 2024 au Tallud Grâce à 37,59% des suffrages, Delphine Batho (Ecologistes) a pris la tête au Tallud, le 30 juin dernier lors du premier tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Mélody Garault (Rassemblement National) et Frédéric Bizard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 29,6% et 20,13% des votants. C'est aussi Delphine Batho qui terminait sur la première marche dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 38,57%, devant Mélody Garault avec 34,12% et Frédéric Bizard avec 15,98%.

19:21 - Le Tallud : importante participation aux législatives 2024 Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? En comparaison avec les élections européennes de ce printemps, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 au Tallud a augmenté de 20 points, atteignant 70,08%. Lors du précédent scrutin européen, 1 608 inscrits sur les listes électorales du Tallud avaient effectivement pris part au vote (soit 50,93%). Le taux de participation était de 51,6% pour les européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - 70,08% de participation lors du 1er tour des élections législatives au Tallud Au Tallud, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention au Tallud pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 29,92%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,12% au premier tour et 51,1% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui au Tallud ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 633 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,14% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,29% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives au Tallud ?

17:29 - Le Tallud : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville du Tallud, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 7,26% et une densité de population de 106 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 804 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 814 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,41%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Tallud mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,38% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.