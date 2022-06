En direct

20:05 - Pour la gauche, les 17,63% de Mélenchon à Saint-Aubin-le-Cloud font saliver Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 17,63% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Aubin-le-Cloud le 10 avril dernier. Les transferts des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,0% et 2,06% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,69% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Saint-Aubin-le-Cloud ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces indicateurs des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Saint-Aubin-le-Cloud. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Avec 33,1% des votes exprimés, au 1er tour à Saint-Aubin-le-Cloud cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,41%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,63% et Yannick Jadot à 5,0%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives à Saint-Aubin-le-Cloud À Saint-Aubin-le-Cloud, l'un des critères principaux de ces législatives 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à Saint-Aubin-le-Cloud. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,06% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 21,26% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Saint-Aubin-le-Cloud ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 52,14% des électeurs de Saint-Aubin-le-Cloud avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 44,87% au second tour.