Résultat des législatives à Saint-Benoît-de-Carmaux - Election 2022 (81400) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Benoît-de-Carmaux a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des 1754 habitants de Saint-Benoît-de-Carmaux de la 2ème circonscription du Tarn. Le niveau de la participation s'élève à 46% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Tarn (812 votants). Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 124 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Benoît-de-Carmaux. Karen Erodi a réuni 37% des votes. Elle arrive devant Julien Bacou (Rassemblement National) et Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 32% et 15% des voix.

Les résultats de l'élection législative 2022 à Saint-Benoît-de-Carmaux vont vraisemblablement être divulgués peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte très vite qui des 12 candidats se qualifie au second tour.

L'analyse des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Pendant les élections législatives de 2017, 51,42% des électeurs de Saint-Benoît-de-Carmaux avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 41,84% pour le second tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.

Le niveau de participation sera l'un des facteurs clés des législatives 2022 à Saint-Benoît-de-Carmaux. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 749 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 66,13% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 70,78% au premier tour, soit 1 238 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient en mesure de détourner l'attention des électeurs de Saint-Benoît-de-Carmaux de leur devoir civique.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 23,28% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Benoît-de-Carmaux en avril. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,15% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 27,09% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 33% des suffrages au premier tour à Saint-Benoît-de-Carmaux. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23% et 14% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Benoît-de-Carmaux avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 61% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 39% des suffrages. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Saint-Benoît-de-Carmaux ( Tarn ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.