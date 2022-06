Résultat de la législative à Saint-Chinian : 2e tour en direct

19/06/22 19:02

Seuls les candidats qualifiés la semaine passée sont en course dans l'unique circonscription de Saint-Chinian ce 19 juin, pour le 2e round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants réduit. Les 1467 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et décider qui sera élu à l'issue de ce deuxième round.

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien entendu tenir compte des particularités locales, comme à Saint-Chinian. Grâce à 26,7% des suffrages, la candidature Parti radical de gauche s'est imposée à Saint-Chinian à l'occasion du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National ramasse 25,03% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 17,39% des suffrages.

Le point de départ pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés s'élevait à 24,22% avant ces législatives à Saint-Chinian. Un chiffre correspondant au total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche au premier tour dans la commune. Le candidat de la gauche réunie a cumulé 16,13% des suffrages le dimanche 12 juin dans le territoire. Ce qui avait privé la Nupes du podium.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Saint-Chinian. À Saint-Chinian, les 1465 habitants inscrits dans la 5ème circonscription de l'Hérault ont jeté leur dévolu sur la candidature Parti radical de gauche. Reste encore à déterminer si les citoyens des 140 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Saint-Chinian. Aurélien Manenc a obtenu 27% des voix à l'échelle de la commune. Il coiffe au poteau Stéphanie Galzy (Rassemblement National) et Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 25% et 17% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 5ème circonscription de l'Hérault atteint 50%, ce qui représente 733 votants.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 32,8% des votes au premier tour à Saint-Chinian. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,2% et 16,2% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Chinian était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (57,2% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 42,8% des votes. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel candidat ou candidate installeront en pole position des résultats des législatives les 1 722 citoyens habitant à Saint-Chinian à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?