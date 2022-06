En direct

20:27 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Saint-Chinian ? Les habitants de Saint-Chinian avaient apporté 16,21% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,03% et 2,76% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 4,79% à gauche, en plus des voix de Mélenchon.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Chinian ? Au précédent scrutin, à Saint-Chinian, Marine Le Pen se propulsait à la première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 32,78% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,18%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,21% et Jean Lassalle, quatrième à 9,21%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement infléchir ces équilibres lors des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Saint-Chinian demeure la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Chinian ? La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Saint-Chinian. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 25,77% des électeurs dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,54% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Saint-Chinian quel était le score de la participation à Saint-Chinian en 2017 ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. L'observation des consultations démocratiques passées permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières législatives, 1 406 personnes aptes à voter à Saint-Chinian avaient participé à l'élection au premier tour (soit 54,84%). La participation était de 47,72% au second tour.