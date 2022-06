Résultat de la législative à Saint-Cyprien : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Saint-Cyprien seront probablement publiés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte très vite qui des candidats finalistes est élu pour l'Assemblée.

Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des dernières élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 41,24% des électeurs de Saint-Cyprien au round deux, autrement dit 741 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au deuxième round, six% de plus qu'au premier tour.

Grâce à 28,7% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Cyprien le 12 juin dernier au soir du premier round des législatives. Elle a coiffé au poteau les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains qui ramassent dans l'ordre 23,96% et 20,02% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés.

Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,36% des votes au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Saint-Cyprien. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,04%, 4,21%, 1,83% et 1,4% il y a deux mois. Ce sont donc 21,48% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Cyprien.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Cyprien. Le représentant Rassemblement National arrache la première place chez les 1839 électeurs votant dans la 4ème circonscription de la Loire et résidant à Saint-Cyprien. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 72 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Loire. La participation s'élève à 48% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 877 votants. Anthony Gibert a rassemblé 29% des votes au sein de la commune. Il ressort devant Shannon Seban (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dino Cinieri (Les Républicains) qui ramassent respectivement 24% et 20% des votes.

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33.1% des suffrages au premier tour à Saint-Cyprien. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.5% et 14.0% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Cyprien avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 50.6% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 49.4% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des législatives à Saint-Cyprien ( Loire ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.