Résultat des législatives à Saint-Cyr-sur-Morin - Election 2022 (77750) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le résultat de l'élection législative à Saint-Cyr-sur-Morin est tombé. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1439 citoyens votant dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne habitant à Saint-Cyr-sur-Morin. Au sein de la commune, Aymeric Durox a rassemblé 28% des suffrages. En 2e place, Mathieu Garnier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 27% des voix. A la 3e place, Jean-Philippe Delvaux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 21% des voix. Ces données ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 149 autres communes participent également au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne. L'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 51%, ce qui représente 740 non-votants.

Quel candidat fixeront en première position des résultats des élections législatives les électeurs résidant à Saint-Cyr-sur-Morin à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 29,51% des suffrages au premier tour à Saint-Cyr-sur-Morin. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,13% et 18,86% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Cyr-sur-Morin gratifiée de 55,67% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 44,33% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ?