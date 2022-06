Résultat des législatives à Saint-Didier-de-la-Tour - 2e tour élection 2022 (38110) [DEFINITIF]

19/06/22 18:47

Résultat 2e tour

L'élection législative s'achève à Saint-Didier-de-la-Tour avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le second tour. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'en 2024 et le résultat des élections européennes à Saint-Didier-de-la-Tour pour pouvoir observer l'évolution des rapports de force politiques dans la ville. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les 1654 citoyens de la 10ème circonscription de l'Isère demeurant à Saint-Didier-de-la-Tour. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 10ème circonscription de l'Isère découlera des choix des électeurs des 49 autres communes qui la composent. Pour le duel qui l'opposait à Marjolaine Meynier-Millefert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Nathalie Germain a enregistré 52.26% des votes. Quant à elle, Marjolaine Meynier-Millefert décroche 47.74% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription s'établit à 46.98% (777 votants).

Résultat 1er tour

Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 49,03% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Didier-de-la-Tour avaient pris part au scrutin. Les jeunes affichent couramment une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1642 personnes en âge de voter dans la ville, 78,27% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,9% au premier tour, soit 1312 personnes.

Grâce à 34,33% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Didier-de-la-Tour pour le premier round des législatives le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 25,12% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 18,28% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 39% des votes au premier tour à Saint-Didier-de-la-Tour. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 14% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Didier-de-la-Tour gratifiée de 58% des suffrages, laissant donc 43% des suffrages à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les habitants de Saint-Didier-de-la-Tour (38) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.