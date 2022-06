Résultat de la législative à Saint-Didier-de-la-Tour : en direct

12/06/22 17:06

Les élections législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au fil des élections antérieures, les 2 125 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, durant les législatives, 47,85% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Didier-de-la-Tour avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 39,42% pour le second round.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Didier-de-la-Tour ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,73% dans la commune. L'abstention était de 20,1% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient entre autres modifier les choix que feront les électeurs de Saint-Didier-de-la-Tour.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 39% des votes au premier tour à Saint-Didier-de-la-Tour. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 14% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Didier-de-la-Tour gratifiée de 58% des suffrages, laissant donc 43% des suffrages à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les habitants de Saint-Didier-de-la-Tour (38) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.