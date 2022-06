En direct

18:51 - La 2e marche à Saint-Geniès-des-Mourgues pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Saint-Geniès-des-Mourgues, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait marqué des points avant ce deuxième épisode des élections législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure aujourd'hui. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 23,07%, 6,27%, 2,09% et 1,66% le 10 avril. Ce qui donnait une réserve de voix de 33,09% du côté des électeurs de gauche.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Saint-Geniès-des-Mourgues ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a amassé 30,17% des votes pour le 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec respectivement 25,47% et 16,18% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Saint-Geniès-des-Mourgues Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au second tour contre 55,4% au second tour du scrutin de 2012. Les jeunes générations montrent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des législatives ? En 2017, au moment des élections législatives, 1615 inscrits sur les listes électorales de Saint-Geniès-des-Mourgues s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 55,11%). La participation était de 47,12% pour le deuxième round.