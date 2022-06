Résultat de la législative à Saint-Geniès-des-Mourgues : en direct

12/06/22 17:11

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce premier round des législatives à Saint-Geniès-des-Mourgues, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont en lice 11 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Au cours des dernières années, les 2 000 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 55,11% au premier tour des votants de Saint-Geniès-des-Mourgues, contre une participation de 47,12% au dernier round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

L'un des critères décisifs du scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation à Saint-Geniès-des-Mourgues. La guerre aux portes de l'Europe pourrait détourner les habitants de Saint-Geniès-des-Mourgues (34160) des isoloirs. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 694 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,65% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 15,76% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Quel candidat placeront en tête des résultats des législatives en 2022 les 2 000 électeurs habitant à Saint-Geniès-des-Mourgues à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27,54% des voix au premier tour à Saint-Geniès-des-Mourgues. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,07% et 19,03% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Geniès-des-Mourgues avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 63,87% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 36,13% des voix. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?